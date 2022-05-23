Астрахань, 23 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике восемь вузов начали выдавать дипломы российского образца. Об этом 23 мая сообщил министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

Smdnr.ru Флаги России и Донецкой Народной Республики (ДНР)

«Сегодня уже восемь высших учебных заведений Донецкой Народной Республики успешно прошли российскую государственную аккредитацию и выдают выпускникам ДНР дипломы Российской Федерации наряду с дипломами ДНР», — заявил Кушаков на форуме «Каспий-2022: пути устойчивого развития».

Он отметил, что процесс интеграции республики в образовательное пространство России продолжается.

Также министр поблагодарил за возможность кураторства со стороны российских вузов, открытую для образовательных учреждений ДНР.