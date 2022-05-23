Донецк, 23 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Куйбышевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом 23 мая сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 09:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущены мин калибра 120 мм.

Также указывается, что в 10:30 украинские нацисты обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики утром 23 мая дважды обстреляли город Горловка в ДНР.