Архангельск, , 11:46 — REGNUM В Октябрьский районный суд Архангельска направлено уголовное дело о присвоении бюджетных средств, сообщает региональная прокуратура.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обвинение о присвоении средств предъявлено экс-директору школы №50, его заместителю и бухгалтеру образовательного учреждения.

«Согласно предъявленному обвинению директор школы, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своим заместителем и главным бухгалтером, в период с 25.06.2014 по 06.10.2017 совершили хищение вверенных им денежных средств из городского бюджета, предназначенных для выплаты заработной платы, отпускных и иных выплат работникам школы, путем фиктивного трудоустройства двух лиц, и внесении ложных сведений в платежные ведомости на выплату им заработной платы, отпускных и иных выплат», — сообщили в надзорном ведомстве.

В общей сложности обвиняемые присвоили более 500 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на директора ульяновского техникума завели дело из-за родственников.