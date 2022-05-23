Париж, , 11:45 — REGNUM Во Франции с 23 по 25 мая проходит забастовка водителей автобусов и трамваев, сообщает Le Parisien.

Протесты во Франции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Забастовка проходит в регионе Иль-де-Франс. Ожидается, что в среднем будут курсировать два автобуса из трех.

Призывая водителей автобусов к забастовке, профсоюзы намерены осудить новые условия труда, которые готовится принять их работодатель.

«Если мы ничего не изменим, наши дочерние компании не получат ни одного контракта», — предупреждает государственная структура, управляющая общественным транспортом Парижа и его пригородов (RATP).

К 2025 году RATP больше не сможет быть единственной компанией, управляющей автобусами в Париже и его пригородах.

«Мы хотим хотя бы сохранить наши условия труда. Мы получили их после тяжелой борьбы в качестве компенсации», — заявили в профсоюзе «Рабочая сила».

Как сообщало ИА REGNUM, команда нового главы правительства Франции впервые встретится в Елисейском дворце в Париже.

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