Владикавказ, , 11:44 — REGNUM В Северной Осетии попали в больницу шестеро воспитанников детского сада Владикавказа «Эрудит». С признаками отравления их доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщил 23 мая в ходе аппаратного совещания заместитель председателя правительства Ирбек Томаев.

Детский сад Yanao.ru

«Воспитанники дошкольного образовательного учреждения госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу с острой кишечной инфекцией. Пострадавшим оказана необходимая помощь», — цитирует вице-премьера портал «15-й Регион».

Как установлено, у детей обнаружен ротавирус группы А. Детский сад закрыт на время проведения эпидемиологического расследования до 26 мая. В образовательном учреждении будет проведена также дезинфекция.