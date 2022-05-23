Вашингтон, 23 мая 2022, 11:43 — REGNUM В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс.
Адамс также пообещал матерям и семьям сделать «все, что в его силах», чтобы помочь им в этот период.
Как сообщало ИА REGNUM, бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за летального случая и госпитализации по меньшей мере четырех детей. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы.
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