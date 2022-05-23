Вашингтон, , 11:43 — REGNUM В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей после закрытия компании Abbott Nutrition. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс.

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«Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорка», — говорится в указе, опубликованном на сайте города.

Адамс также пообещал матерям и семьям сделать «все, что в его силах», чтобы помочь им в этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, бренд Abbott Nutrition отозвал товар с рынка из-за летального случая и госпитализации по меньшей мере четырех детей. Ситуация также усугубилась на фоне проблем с цепочками поставок и нехваткой рабочей силы.

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