Москва, 23 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Неделя 23 мая началась с неоднозначного тона азиатских фондовых площадок, где в лидерах снижения оказался высокотехнологичный сектор Китая, тогда как акции Австралии и Японии подросли, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Сводный региональный индекс MSCI, который с начала мая теряет более 3,5%, завершил сессию практически во флэте. Гонконгский Hang Seng лишился 1,38%, а китайский Shanghai Composite к концу торгов вернулся на исходные позиции.

Давление на технологические акции было компенсировано заявлениями Байдена, который допустил снижение торговых тарифов для КНР.

Также американский лидер признал, что у американской экономики есть проблемы, но при этом подчеркнул, что рецессия «не является неизбежной».

Комментарий прозвучал неубедительно, сигнализируя о том, что жесткая посадка становится все более реальной в глазах не только крупных инвестбанков, но и властей, которые пока не решаются это признавать.

В этом контексте интересны будут свежие данные по деловой активности в США, заявленные на эту неделю. Признаки охлаждения экономики усилят волнения по поводу инфляции, которая толкает ФРС к агрессивному ужесточению политики в период, когда над экономикой нависает угроза.

Для доллара интерес представит протокол прошлого заседания ФРС, заявленный на среду. Быки по USD будут рассчитывать на ястребиный тон регулятора, который в этом месяце повысил ставку на 0,5% в соответствии с прогнозами рынка.

В текущих условиях рост «американца» в ответ на протокол будет возможным только в случае намека на более агрессивное повышение стоимости кредитования (на 0,75%), но в свете растущих экономических рисков это маловероятно.

Скорее всего, Федрезерв подтвердит, что повышений на 0,5% в ближайшие пару месяцев будет достаточно.

Индекс USD чувствует себя неважно в начале новой недели. Котировки подтвердили утрату уровня 103,00 и теперь идут в направлении отметки 102,00.

Попытки отскока не получают развития, а давление продавцов плавно усиливается, что может сигнализировать о более глубокой технической коррекции с максимумов, чем предполагалось изначально.

К слову, настрой инвесторов улучшается — Европа открылась ростом, а американские фьючерсы резко отскочили, что только добавляет трудностей защитному USD в краткосрочной перспективе», — пояснил эксперт.

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