Воронеж, , 11:42 — REGNUM В Воронежской области в стационары доставили 15 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 23 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 22 мая, сообщалось о 25 госпитализированных воронежцах с COVID-19.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Подтверждено в регионе 116 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 13 случаев меньше, чем накануне. Выздоровели ещё 146 пациентов, скончались трое воронежцев с диагнозом COVID-19.

В общей сложности в Воронежской области с начала пандемии зарегистрирован 383 941 случай заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 373 450 человек, скончались 8 291 воронежец.