Челябинск, 23 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинске трое граждан осуждены за ограбление четы пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Приговор вынес Курчатовский райсуд. По данным следствия, женщина передала соучастникам сведения о том, что пожилые люди получили в кассе банка деньги. И 11 июня 2020 года возле дома на ул. Бейвеля они напали на чету и похитили 3 млн рублей, а также личные вещи и документы.

Часть похищенного — 350 тыс. рублей — нашли в квартире подсудимой в городе Бакале. Суд назначил мужчинам 8 и 7 лет в колониях особого и строгого режимов, а женщине — четыре года в колонии общего режима.

Также суд взыскал с двоих мужчин по 50 тыс. рублей компенсации морального вреда.