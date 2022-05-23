Тампа, США, , 11:42 — REGNUM Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место среди российских игроков по набранным очкам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 мая сообщается на сайте лиги.

Никита Кучеров Fhr.ru

Кучеров забросил шайбу и отдал три результативные передачи передачи в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз».

Теперь на счету 28-летнего форварда 142 (48+94) очка в плей-офф НХЛ за 123 встречи. По этому показателю он обошёл капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, у которого 141 очко (72+69) в 147 встречах.

Лидирует в этом списке форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, набравший 180 очков (67+113) в 177 играх. Второе место занимает завершивший карьеру Сергей Фёдоров, на счету которого 176 очков (52+124) в 183 матчах.