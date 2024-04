Москва, 23 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Анализ, проведенный ИА REGNUM по материалам Минобороны России, связанным с делом о биолабораториях США на Украине, показал, что шесть представителей биг фармы имеют российские дочерние активы. Медпрепараты одного из фигурантов в России Минздрав РФ включил в методические рекомендации по лечению ковида.

Среди упомянутых Минобороны России числится американская компания Merck & Co, которая, по данным с её официального сайта, предоставляла свой опыт и возможности для выпуска одной из вакцин от COVID-19 — от компании Johnson & Johnson.

За пределами Канады и США Merck & Co знают как MSD. У компаний разные сайты, но имеющие один и тот же логотип, стиль оформления и содержание. На сайте MSD уточняется, что в партнёрстве с компанией Ridgeback Biotherapeutics ею продвигается исследовательская пероральная противовирусная терапия COVID-19.

Препарат этой американской компании молнупиравир включен в феврале 2022 года в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса. Тогда же фирма MSD подала заявку на регистрацию в РФ и препарата для лечения коронавируса Lagevrio.

В России у американской корпорации работает ООО «МСД Фармасьютикалс», принадлежащее офшорам — нидерландским фирмам «Мсд Хьюман Хелс Холдинг Би. Ви» и «Мсд Партисипэйшнс Би. Ви». Руководитель ООО — гражданин Бразилии Кристиану Да Силва Гомес.

Стоит отметить, что Merck & Co в 90-х годах лицензировала вакцину против ветряной оспы, а почти за 100 лет до этого ею была представлена вакцина против натуральной оспы.

Примечательно: сейчас из разных стран доносятся сообщения о том, что в мире — новая «чума», обезьянья оспа, которая стремительно распространяется. В Европе первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в Великобритании 7 мая, а 22 мая 2022 года президент США Джо Байден заявил, что всем следует беспокоиться в связи с распространением оспы обезьян.

Не лишним будет напомнить, что в биолабораториях на Украине в числе прочего изучались и вирусы оспы.

Напомним, ранее ИА REGNUM обнаружило дочерние активы в России ещё у пяти компаний, которые фигурируют в деле о биолабораториях США на Украине. Среди них — подрядчик американского военного ведомства — Gilead, производитель одной из вакцин от коронавируса — Pfizer, а также компании Eli Lilly and Company, AbbVie, Parexel, Merck and Co, Moderna, Dynport Vaccine и Battelle. При этом последняя до этого исследовала по заказу Пентагона сибирскую язву и анализировала остатки животных, которые были заражены химическим боевым отравляющим веществом. Также один из вышеупомянутых представителей биг фармы пользовался услугами компании, которую связывают с Хантером Байденом — сыном президента США Джо Байдена. Байден-младший также имеет связи с подрядчиком Пентагона — компанией Metabiota, которая специализируется «на исследованиях заболеваний, вызывающих пандемии, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия».

