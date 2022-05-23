Южно-Сахалинск, 23 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Порядок на морском побережье островного региона потребовал навести к летнему сезону губернатор Сахалина Валерий Лимаренко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в областном правительстве.

Andrey dementev Сахалин

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«Нужно создать все необходимые условия для отдыха жителей и гостей региона. Министру туризма совместно с мэрами нужно организовать субботники в популярных местах отдыха, привести в порядок местные достопримечательности и ведущие к ним дороги. Этот вопрос буду держать на особом контроле», — сказал Валерий Лимаренко.

Наводить порядок на пляжах будут с помощью проведения субботников, в которых задействуют сотрудников региональных министерства туризма, туристско-информационного центра, администраций городских округов, туроператоров и неравнодушных жителей.

Общественными силами к началу июня планируется убрать 10 самых популярных прибрежных зон в Южно-Сахалинске, а также в Корсаковском, Анивском, Невельском, Макаровском и Холмском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельское отделение Императорского Православного Палестинского общества, совместно со студентами-историками Северного Арктического университета и местными прихожанами провели субботник на месте снесенного Михайло-Архангельского монастыря.