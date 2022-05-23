* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:40 — REGNUM В афганской провинции Тахар местные источники в долине Иманд уезда Варсадж сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали выселять людей из их домов.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) силой оружия очистили дома местных жителей Мохаммада Алама и Рахимуллы и создали в них опорный пункт.

Собеседники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приказали семьям тех, кто находится в рядах Фронта сопротивления, немедленно уехать. Кроме того, радикалы конфисковали автомобили и мотоциклы местных жителей.

Стоит отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже принудительно переселили 30 семей в Андарабе провинции Баглан.