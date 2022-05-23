Горловка, ДНР, , 11:40 — REGNUM Киевские боевики утром 23 мая дважды обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что Горловка был обстреляна со стороны украинских нацистов в 08:30 (совпадет с мск) и в 10:10 и в ходе этих обстрелов по городу было выпущено четыре гранаты из СПГ и два снаряда калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины.