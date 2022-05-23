Кемерово, 23 мая, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 23 мая, на лечении из-за коронавируса находится 1201 пациент. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 82 новых носителя коронавируса. За это же время 87 человек были выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 163 729 случаев заражения коронавирусом, 160 164 человека выздоровели, 2364 пациента скончались.