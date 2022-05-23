Сеул, , 11:40 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Морская пехота Республики Корея Defense Visual Information Distribution Service

По их словам, коронавирус выявлен у 519 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 153 943.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9975 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 967 672.

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