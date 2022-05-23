Сеул, 23 мая 2022, 11:40 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 519 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 153 943.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 9975 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 967 672.
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