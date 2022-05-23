Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В двух городах Ленинградской области — Волосово и Сланцы — официальный уровень безработицы достиг отметки 0,7%, в остальных крупных населенных пунктах региона он не превышает 0,2% от числа трудоспособного населения, сообщил 23 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Permkrai.ru Рынок труда

По его словам, за неделю с 16 по 23 мая в службы занятости населения обратились 65 человек. Всего на учете состоит 3959 безработных, что на 97 человек меньше, чем неделей ранее. Уровень безработицы в регионе в целом оценивается в 0,4%, а на рынке труда размещено 50 793 вакансии (-889 за неделю).

В настоящий момент в режиме неполного рабочего времени работают 580 работников 18 предприятий обрабатывающей отрасли в Гатчинском и Волховском районах. В простое находятся 40 предприятий (+7) и 9073 работника (+5503) в Тихвинском, Кингисеппском, Всеволожском, Тосненском, Ломоносовском, Выборгском районах.

Больше всего пострадали от простоев и неполного рабочего дня сотрудники предприятий обрабатывающих производства 8291 (+6055), а также общественного питания 555 (-9), торговли 143 (-9), разведения сельскохозяйственной птицы (119 человек).