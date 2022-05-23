Омск, , 11:36 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Омской области усилило меры санитарно-карантинного контроля из-за оспы обезьян. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 мая в пресс-службе ведомства.

Обезьяны Psych USD

При этом, по данным специалистов управления, на сегодняшний день случаев оспы обезьян в Омской области нет. Риск завоза инфекции оценивается как минимальный.

Усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе. Все граждане, прибывающие из стран ближнего и дальнего зарубежья, проходят обязательную проверку.

В ведомстве напомнили, что оспа обезьян — это вирусное зоонозное (то есть передающееся человеку от животных) заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьёзны. Обычно оспа обезьян является самоизлечивающимся заболеванием.

При этом утоняется, что сделанная в прошлом прививка от натуральной оспы может снизить тяжесть заболевания. Вакцинопрофилактика от натуральной оспы массово не применяется с 1980 года.

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