Казань, , 11:34 — REGNUM Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий останется в клубе и продолжит работу с командой в сезоне 2022/23. Об этом 23 мая заявил журналистам генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Леонид Слуцкий Дмитрий Садовников

«Слуцкий продолжит работу с «Рубином», — сказал Сайманов.

Он отметил, что нет никаких признаков неудовлетворительной работы тренера, и Слуцкий не обращался к руководству клуба с просьбой об отставке.

По словам Сайманова, Слуцкий — высококвалифицированный специалист, а результаты завершившегося сезона нельзя привязывать к компетенциям тренера.

Напомним, Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. По итогам сезона 2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ) команда под его руководством заняла 15-е место и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

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