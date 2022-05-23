Москва, , 11:32 — REGNUM О причинах, по которым Мали вышла из состава «Сахельской пятерки», рассказал 23 мая глава МИД этой африканской страны Абдулай Диоп, который находится в Москве с визитом.

Карта-флаг Мали Darwinek

При этом ранее правительство Мали заявило о выходе из «Сахельской пятерки» (G5) и теперь в этой организации остались Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.

«Выход из организации — это не вопрос моды, а вопрос выбора нашей страны. Мы не думаем, что это приведет к изоляции. Эта организация была создана для решения кризиса, который сложился в Мали в 2012–2014 годах. И в ту пору Мали была очень активным членом «Сахельской пятерки». Цели организации — это борьба с терроризмом, а также вопросы экономического развития… Сама «Пятерка», надо признать, не смогла реально достичь поставленных целей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Диоп пояснил, что Мали назначили на саммите в Нджамене в феврале 2021 года действующим президентом G5 и она должна была быть председателем на восьмом саммите организации в Бамако.

При этом глава МИД Мали отметил, что после этого возникли проблемы и, несмотря на предупреждения властей Мали, никаких усилий для устранения таких противоречий предпринято не было.

«Поясню: мы знаем, что одно из государств-членов «Пятерки» выступило против председательства Мали. А во-вторых, есть еще одно государство, которое не принадлежит ни к «Пятерке», ни к региону, которое, тем не менее, имеет огромное влияние на эту организацию. И оно практически наложило вето на то, чтобы Мали стала председателем», — отметил он.

Также Диоп указал, что власти Мали считают такое отношение неприемлемым, так как страна, не являющаяся членом организации, не может иметь в ней больше прав, чем государство — участник.

«Я не буду называть страну, но вы можете догадаться, какое государство оказывает такое влияние на эту организацию», — добавил глава МИД Мали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что сотрудничество Мали с Россией в области безопасности дает впечатляющие результаты.