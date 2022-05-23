Нижний Новгород, 23 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. 21 мая крупнейшие города Поволжья отпраздновали День Волги: более 3000 жителей Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда и других городов на Волге приняли участие в экологическом марафоне нацпроекта «Экология» и расчистили берега родной реки.

Цитата с сайта деньволги. рф Уборка мусора на Волге

Традиция праздновать День Волги зародилась в 2008 году в Нижнем Новгороде. Традиционно жители Поволжья поздравили одну из крупнейших рек России, расчистив ее берега от мусора во время акции «День Волги».

В этом году главными площадками стали 4 города: крупнейшие акции прошли в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Волгограде. В каждом из городов прошли экофестивали, участники которых не только освободили берега великой реки от мусора и подготовили их к пляжному сезону, но также смогли узнать интересные факты об экологии, поучаствовать в розыгрыше экопризов и насладиться живой музыкой. К экомарафону присоединились и другие города Поволжья: уборки прошли на 200 участках берега Волги.

Цитата с сайта деньволги. рф В рамках экологической акции «День Волги» национального проекта «Экология» у жителей Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Волгограда и других приволжских городов появляется уникальная возможность внести свой вклад в оздоровление великой русской реки

Несмотря на субботнее утро, желающих привести в порядок берега родной реки оказалось немало. Всего в экомарафоне «День Волги» приняли участие более 3000 человек из 15 поволжских регионов. Их силами было собрано и вывезено на утилизацию более 280 кубометров мусора, это больше 40 груженых КамАЗов.

В акции приняли участие неравнодушные горожане, спортсмены, блогеры, сотрудники крупных корпораций и представители общественных организаций. Вместе им удалось за несколько часов привести прибрежную полосу в своих городах в идеальный порядок.

Помимо традиционных пластиковых отходов, которые чаще всего остаются после отдыха на берегу — бутылок, стаканчиков и пакетов, — участников генеральной уборки ждали и довольно курьезные находки. В Казани, например, были обнаружены два мужских ботинка, мангал, свитер и ковёр, а в Самаре — одна женская туфля, удочка и крышка от кастрюли

Цитата с сайта деньволги. рф Волонтёры убирают мусор на Волге

Для участников Дня Волги прошла насыщенная развлекательная программа: фотозона, живая музыка, викторины и розыгрыши памятных экопризов. За участие в активностях и, конечно, за уборку берега участники получали баллы, которые обменивали на памятные экосувениры. Так, многие получили на память о Дне Волги стикерпаки, поясные сумки и футболки.

Не остались без внимания дети и молодёжь — для них на протяжении всего дня работали интерактивные площадки. Их посетители смоги глубже погрузиться в тему экологии и сохранения природных ресурсов, больше узнать о негативных последствиях загрязнения рек, а также научиться правилам сортировки отходов.

Больше всего участников к акции присоединилось в Казани. Лидером по общей сумме заработанных участниками акции баллов стал Нижний Новгород, набравший 4151 балл.

Цитата с сайта деньволги. рф День Волги: более 3000 жителей Казани, Нижнего Новгорода, Самары и Волгограда приняли участие в акции

«Посетили «день Волги», где люди собираются парами, семьями, с друзьями, объединяют свои силы, чтоб наша окружающая среда стала чуть чище. Добавляет мотивации очистить берег — призы, которые можно заработать: сдав крышки, нарисовав на бутылке или открытке, а также, самое главное, сдав мусор. Призы, кстати, были очень классные. Мы заработали на две поясные сумки. По итогу, к сожалению, вдоль берега нашлось достаточно много мусора, в основном нам попадались стёкла, даже нашли шампур. Потрудились мы на славу за, что нас наградили в добавок полевой едой, а именно, гречкой с тушёнкой. Хотелось бы подытожить словами: «Давайте жить чисто и любить природу», — поделилась впечатлениями в соцсетях общественница из Казани Яна Брауэр.

Цитата с сайта деньволги. рф Работа волонтёров по уборке мусора на Волге

Организатором акции второй год подряд выступила АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России и добровольческой акции «Вода России». К организации масштабного мероприятия подошли экологично: все материалы, использованные для проведения акции, будут отправлены на переработку или использованы повторно в следующем году.

В Нижнем Новгороде пришедших отпраздновать День Волги приветствовал заместитель министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александр Гриднев. Он напомнил, что регион принимает активное участие в реализации мероприятий нацпроекта «Экология».

«Самое большое финансирование идет именно по направлению «Оздоровление Волги». Что понимается под оздоровлением? Мы строим очистные сооружения, чтобы в Волгу попадали только нормативные стоки. Сегодня в 80 км отсюда ниже по течению в Волгу будет выпущено 16 тысяч стерлядок по 3 грамма каждая. Ведь что такое для нас Волга? Мы открываем кран — это Волга. Отопление в домах — это Волга. Волга для нас — это жизнь», — отметил Александр Гриднев.

Экологическую инициативу поддержал и крупный бизнес. Генеральными партнерами акции стали ПАО Сбербанк, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (ASE), сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) и АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

«Наши волонтеры приняли участие не только в уборке прибрежной территории, но и в работе интерактивных площадок и зон для детей и молодежи, где все желающие смогли подробно узнать о влиянии загрязнений на акваторию водных объектов, а также изучить правила сортировки отходов. Нам близка цель акции — сохранение уникальных водных объектов и формирование бережного отношения к ним у жителей нашей страны», — заявила начальник управления коммуникаций АО «Атомстройэкспорт» Нина Деменцова

Цитата с сайта деньволги. рф День Волги

Сбербанк поддержал акцию в 15 городах России, а в Казани личное участие в акции принял первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, который отметил:

«Разработка и поддержка зелёных проектов — часть ESG-стратегии Сбера. Охрана водных ресурсов, качества воды и водных экосистем — один из приоритетов экологической политики страны, и Сбер, безусловно, не мог остаться в стороне при решении этой проблемы. Поэтому, как и в прошлом году, совместно с волонтёрами и фондом ʺБез рек как без рукʺ мы участвуем в акции ʺДань Волге в День Волгиʺ. Этот проект имеет не только научно-практическое, но и просветительское, образовательное значение. Его цель — обратить внимание россиян на состояние водоёмов и в целом на важность заботы об окружающей среде».

В Самаре в мероприятиях Дня Волги принял участие руководитель управления региональной экологической политики министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Андрей Ардаков. «Самарская область — уникальный регион, здесь, кроме крупного промышленного потенциала, сосредоточена масса природных объектов. Думаю, каждый из нас горд тем, что может прикоснуться к этому величию русской природы. Участие вместе с другими городами в акции, организованной АНО «Национальные приоритеты», это большая честь для нашего региона. Мы можем показать, насколько мы любим свою природу», — отметил Андрей Ардаков.

Цитата с сайта деньволги. рф Мусор в День Волги убирали многие

В Казани к акции присоединились первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан — главный государственный инспектор Татарстана по охране природы Айрат Шинапов. По его мнению, День Волги — это не только очистка береговой полосы, но и экологическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология — это не профессия, это образ жизни. Это то, что мы должны передать будущим поколениям. Важно на своем примере показать нашим детям важность бережного отношения к водным объектам, окружающей среде в целом. Подобные акции по очистке береговых полос от мусора проводятся с 2019 года. И, конечно, мы ежегодно замечаем, что количество мусора снижается, а количество населения, принимающего участие в подобных акциях, возрастает», — отметил заместитель министра.

Руководитель дирекции сопровождения проектов АНО «Национальные приоритеты» Ольга Старикова напомнила, что Казань уже второй год подряд становится одной из основных площадок экологического празднования Дня Волги.

«Акция проводится в поддержку нацпроекта «Экология». В прошлом году мы объединили 2,5 тыс. добровольцев в трех регионах страны, собрали более 10 тонн мусора. Но забота о Волге — это не единственное направление нацпроекта, в нем гораздо больше направлений — это и сохранение редких видов животных, и раздельный сбор отходов, и другие. Что важно: достижение всех этих целей невозможно без каждого из нас. Путь к экологическому благополучию начинается с маленьких шагов — с поднятой с земли бумажки, с утилизированного в специальный бак пластикового стаканчика, с отправленных на утилизацию батареек и бумаги и многого-многого другого. Экологическое благосостояние нашей страны и нашего будущего зависит от каждого из нас. Экология начинается с каждого из нас», — подчеркнула Ольга Старикова.

Проблемы экологии, воспроизводства лесов, чистоты вокруг нас — это самые чувствительные проблемы, которые волнуют граждан, уверена вице-президент Федерации синхронного плавания России, посол ГТО и заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

«Конечно, есть люди, которые говорят «после нас — хоть потоп», бросают бутылки, оставляют после себя груды мусора. Но это тупиковый путь. Большинство понимает, что природа сама нам дает сигналы, как важно быть людьми. Иначе мы ничего не оставим своим потомкам. Мы должны заниматься экологией, это наша обязанность. И очень хорошо, что сегодня здесь так много неравнодушных людей, так много молодежи и детей. Это преемственность поколений. Я горжусь, что я живу в Казани, что я живу на Волге — самой красивой реке России. Прекрасно, что у нас проходит такая акция, что есть нацпроект «Экология». Мы единственная страна, где так предметно и на государственном уровне вместе с общественностью занимаются проблемами экологии», — констатировала Ольга Павлова

Цитата с сайта деньволги. рф День Волги: работа волонтеров

Федеральным информационным партнером экомарафона стала медиагруппа «Комсомольская правда». В Казани представители медиагруппы рассказали об учрежденной изданием премии «Экоинициатива» и призвали к участию в ней.

«Газета «Комсомольская правда» давно пишет о проблемах бережного отношения к природе. Люди постарше помнят Василия Пескова, журналиста издания, который эту тему поднимал регулярно еще с 60-х годов. Тогда это еще не было мейнстримом. Помня эти традиции, с прошлого года «Комсомольская правда» учредила премию «Экоинициатива». В ней могут принять участие все — предприятия, отдельные люди, НКО, руководители ведомств и сами ведомства — и получить заслуженную премию в конце года. Так что принимайте участие, тем более что оно абсолютно бесплатно», — призвал собравшихся региональный управляющий «Комсомольской правды» в Казани Тимур Бадретдинов.

В Волгограде прошло ключевое мероприятие акции «Вода России», приуроченное ко Дню Волги. Акцию поддержал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш.

«Сегодня традиционно в День Волги мы опять здесь, в Волгограде, вместе с вами. При помощи СМИ мы передаем приветы нашим единомышленникам и друзьям, которые находятся сегодня в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и ещё в 200 точках по огромной нашей реке Волге. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. Вы — те люди, благодаря которым наши дети, внуки будут иметь доступ к этой великой реке. Волга — это не только 3500 км реки от истока до устья, это ещё и 60 млн человек, которые проживают здесь (в Волжском бассейне, — прим. ред.). Вода Волги важна и для структур ЖКХ (мы все пьём воду из крана), это энергетика, это транспорт, это сельское хозяйство, конечно. Беречь наш самый главный ресурс — одна из главных задач сегодняшнего дня, да и каждого дня», — заявил Илья Разбаш.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из задач нацпроекта «Экология» заключается в расчистке берегов Волги от мусора: будут построены новые очистные сооружения для сточных вод, реконструированы гидротехнические сооружения.

Предприятиям будут созданы благоприятные нормативные, финансовые и организационные условия для модернизации производственных мощностей и процессов на основе наилучших доступных технологий с целью выполнения нормативных требований в сфере экологии.

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