Самара, 23 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Грушинский фестиваль в Самарской области планируется провести в традиционном формате. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба этого фестиваля в социальной сети.

Цитата из х/ф «Кино про Алексеева». Реж. Михаил Сегал. 2014. Россия Бард на Грушинском фестивале

«Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина будет проходить с 30 июня по 3 июля, в традиционном формате, на Мастрюковских озёрах в Самарской области», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году мероприятие было отменено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.