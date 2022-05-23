В Самарской области анонсировали проведение Грушинского фестиваля
Самара, 23 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Грушинский фестиваль в Самарской области планируется провести в традиционном формате. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба этого фестиваля в социальной сети.
Цитата из х/ф «Кино про Алексеева». Реж. Михаил Сегал. 2014. Россия
Бард на Грушинском фестивале
«Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина будет проходить с 30 июня по 3 июля, в традиционном формате, на Мастрюковских озёрах в Самарской области», — говорится в сообщении.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году мероприятие было отменено из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.