Петрозаводск, , 11:40 — REGNUM На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске (Республика Карелия) приступили к строительству первой в России «цифровой верфи», где будут выпускать суда типа «река-море» с внедрением самых передовых технологий. Об этом сообщили 23 мая в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод пресс-служба Онежского судостроительно-судоремонтного завода

В настоящий момент на стройплощадке демонтируются здания и сооружения, попадающие в пятна застройки новых объектов, прокладываются временные инженерные сети, возводятся объекты вспомогательного назначения.

«Для цифровизации процессов, повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции на заводе внедрят систему учета и отслеживания материалов, интегрированную информационную систему цифрового производства, современные программное обеспечение и оптико-электронные средства наблюдения», — рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Глубокая модернизация позволит сократить совокупные затраты ФГУП «Росморпорт», покрыть потребности в строительстве значительного количества служебно-вспомогательных судов и обеспечить сроки строительства, необходимые для своевременного исполнения планов по обновлению и пополнению флота.

Напомним, в июне 2021 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на глубокую модернизацию производственных мощностей предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ построит новый комплекс Онежского судостроительного завода