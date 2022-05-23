Москва, , 11:26 — REGNUM В настоящее время есть все предпосылки к тому, чтобы глобальный продовольственный кризис продолжил усугубляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Голод в Африке quentcourtois0

«Признаки серьезного продовольственного кризиса наблюдаются уже сейчас, что обеспокоило мировое сообщество и западных политиков, — сказал Мастеров. — Даже в развитых западных странах участились случаи дефицита либо полного отсутствия отдельных видов продуктов, обострилась так называемая проблема «пустых прилавков». Наблюдается ажиотажный спрос на ряд продовольственных товаров первой необходимости. В этих условиях происходит резкий рост цен на продовольствие. При этом сохраняются все предпосылки для дальнейшего усугубления продовольственного кризиса — продолжается украинский кризис, нарушены экономические связи западных стран с Россией, усугубились проблемы с логистикой».

Кроме того, как отметил Мастеров, сохраняется топливно-энергетический кризис, который может усилиться к осени 2022 года.

«Не ослабевает и геополитическая напряженность, не прекращаются различные погодные аномалии в тех или иных регионах, в том числе и тесно связанных с сельским хозяйством, — сказал экономист. — Можно ждать дальнейшего усугубления серьезного продовольственного кризиса с обострением проблемы дефицита продуктов питания даже в развитых западных странах, а развивающиеся и бедные страны Африки рискуют и вовсе столкнуться с проблемой настоящего голода, что может привести к усилению притока мигрантов в страны Западной Европы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров объяснил, какую роль сыграла глобализация в усугублении глобального продовольственного кризиса.

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