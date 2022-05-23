Красноярск, 23 мая, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Красноярске ожидается ухудшение погоды, сообщили ИА REGNUM 23 мая в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

40.mchs.gov.ru Непогода

По прогнозам синоптиков, днём 23 мая и ночью 24 мая в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Также прогнозируются шквалистые усиления ветра 18-23 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области на текущей неделе (23-29 мая) ожидается холодная погода, местами сохранятся заморозки.

Читайте также: В Пензенской области сохранится прохладная погода