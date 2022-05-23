Кострома, , 11:27 — REGNUM Тринадцать школ и лицеев, расположенных в Костроме, получили сообщения о минировании сегодня утром. Об этом в социальных сетях рассказали родители учеников. Информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в городском комитете образования.

Эвакуация Группа ВКонтакте «События 44»

На момент написания материала речь шла о школах No 1, 3, 4,5,7,11,15,21,28,31,35,36, 38. По словам главы комитета образования администрации Костромы Ирины Силаковой, из-за этого в некоторых школах сорвалась сдача государственной итоговой аттестации.

«На электронные адреса образовательных учреждений поступили сообщения о минировании. Ряд школ обследованы, в них всё хорошо. Мы опечалены тем, что эти события совпали со сдачей ГИА у 9 класса. Под эвакуацию попали три пункта сдачи в 5,6 и 11 школах», — рассказала чиновница.

Некоторые родители решили не дожидаться обследования школ и забрали детей домой. Связаться с Росгвардией для уточнения вопроса о числе проверенных образовательных учреждений корреспонденту информационного агентства не удалось. Определить порядок и дни, в которые дети смогут сдать прерванный экзамен, предстоит региональному департаменту образования и науки.

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