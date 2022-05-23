Кострома, 23 мая 2022, 11:27 — REGNUM Тринадцать школ и лицеев, расположенных в Костроме, получили сообщения о минировании сегодня утром. Об этом в социальных сетях рассказали родители учеников. Информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в городском комитете образования.
На момент написания материала речь шла о школах No 1, 3, 4,5,7,11,15,21,28,31,35,36, 38. По словам главы комитета образования администрации Костромы Ирины Силаковой, из-за этого в некоторых школах сорвалась сдача государственной итоговой аттестации.
Некоторые родители решили не дожидаться обследования школ и забрали детей домой. Связаться с Росгвардией для уточнения вопроса о числе проверенных образовательных учреждений корреспонденту информационного агентства не удалось. Определить порядок и дни, в которые дети смогут сдать прерванный экзамен, предстоит региональному департаменту образования и науки.
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