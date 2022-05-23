Москва, 23 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Глобализация экономических отношений привела к тому, что такой шок, как пандемия, не мог пройти без серьезных последствий для всей мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Глобализация

«Можно выделить несколько основных причин разгорающегося продовольственного кризиса. Например, глобализация мировых экономических отношений, — сказал Мастеров. — Разделение труда между странами, когда даже в рамках одного производства его технологические этапы могли выполняться на территории разных государств, сделали всю систему мировых экономических отношений крайне уязвимой для различных шоков, что в свое время показал мировой финансовый кризис 2008–2009 годов, затронувший практически всю мировую экономику. В этих условиях такой серьезный и беспрецедентный для современной мировой экономики шок, как пандемия, спровоцировавшая масштабные ограничения и локдауны во многих странах, не мог пройти без серьезных негативных последствий для всей мировой экономики».

Как пояснил эксперт, нарушились многие экономические взаимосвязи, глобальные цепочки поставок, что спровоцировало перебои в производственном процессе на предприятиях многих отраслей, на многих рынках начался товарный дефицит, что вызвало рост цен.

«Последующее снятие ограничений привело к тому, что в условиях полноценного возобновления привычной экономической активности, попыток восполнить убытки, понесенные за время вынужденного простоя, вырос спрос на энергоресурсы и цены на них, что стало своеобразным шоком для экономики, — сказал Мастеров. — Ситуация усугубилась перебоями в глобальных цепочках поставок, на ряде рынков образовался дефицит, а очень многие страны столкнулись с высокой инфляцией. В таком неустойчивом состоянии не восстановившаяся еще до конца после пандемии мировая экономика подошла к новому шоку — украинскому кризису, в условиях которого начался ввод масштабных санкций против России».

По его словам, еще одним негативным фактором последних лет, который способствовал ухудшению обстановки на рынках продовольствия, стали происходящие в последнее время климатические изменения, выразившиеся в учащении крупных погодных аномалий в виде засух, наводнений и других неблагоприятных явлений, ведущих к снижению урожайности в разных регионах мира в разные годы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, о том, что высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца об ответственности РФ за глобальный продовольственный кризис не выдерживают критики.