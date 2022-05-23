Москва, , 11:24 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины, заявил 23 мая официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Комплекс ПВО Mil.ru

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в том числе два — в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и один над Павлоградом Харьковской области», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что также были сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах Червоный Яр, Чернобаевка, Мирное, Александровка Херсонской области, Юнокоммунаровск Донецкой Народной Республики, Хотомля, Синичино, Петрвоское, терны Харьковской области, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Лозовая Харьковской области.

Также над населенным пунктом Томина балка Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У», в районах населенных пунктов Изюм, Топольское, Семеновка и Бикино Харьковской области восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».