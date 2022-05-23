Элиста, , 11:23 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 19 человек, выписаны с выздоровлением 16 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном минздраве 23 мая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лечение в двух инфекционных стационарах получают 19 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

С начала пандемии в Калмыкии выявлен 51 521 носитель коронавируса, вылечились 50 488 ковид-пациентов. Зарегистрировано 842 летальных исхода среди заболевших COVID-19.