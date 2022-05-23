Москва, , 11:22 — REGNUM Исполнитель Александр Розенбаум прокомментировал создание Российской музыкальной ассоциации во главе с его коллегой Николаем Басковым. Об этом сообщает «Пятый канал».

Александр Розенбаум Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Розенбаум отказался от вступления в организацию, так как считает себя «не ассоциативным человеком». Он также добавил, что развитие российской эстрады видит в «служении людям, для которых трудишься», а не в «собственном самолюбовании».

Ранее Александр Розенбаум выступил с критикой представителей российского шоу-бизнеса. «У нас чувак на паре конкурсов что-то там спел, что-то там сказал, сел в кресло — уже торчит звезда. Все гении! Но как что-нибудь ляпнет, какую-нибудь ерунду. Это же цирк! И в этом цирке мы живем! Я в этом цирке не участвую и участвовать не собираюсь! Я не знаю, что такое шоу-бизнес, я работаю», — говорил музыкант.

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