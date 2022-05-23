Новосибирск, 23 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области в первом квартале 2022 года в банковском сектора выявили 65 поддельных банкнот. Об этом сообщил телеграм-канал «Объясняем. Новосибирская область» со ссылкой на Банк России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Большинство поддельных банкнот имитировали купюры номиналом 5000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще стали появляться фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей.