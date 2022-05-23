Пенза, , 11:22 — REGNUM В Пензенской области на текущей неделе (23-29 мая) ожидается холодная погода, местами сохранятся заморозки. Соответствующий прогноз представлен региональными метеослужбами.

Холодно

По данным синоптиков, обширный циклон на этой неделе начнет отступать на восток. Будет по-прежнему холодно, местами сохранятся заморозки. В отдельных районах Пензенской области ожидаются небольшие кратковременные дожди. К выходным в регион может заглянуть очередной вихрь с Атлантики. Температура воздуха начнет постепенно повышаться, возобновятся осадки.

Во вторник, 24 мая, пройдет кратковременный дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…+5 °C, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до —2 градусов, днем — не выше +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве под утро 25 мая возможны последние заморозки. 26, 27 и 28 мая дневная температура повысится до 13-18 градусов тепла, 29 мая — до 15-20 градусов тепла.

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