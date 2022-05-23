Донецк, , 11:20 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 37 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли два мирных жителя. Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

«За истекшие сутки представительство сообщало о 37 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 170 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Град», артиллерия калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ, АГС и стрелковое вооружение.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Куйбышевский район), Макеевка, Горловка, Зайцево, Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Озеряновка, Ясиноватая, Волноваха, Васильевка, Александровка и Лозовое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что оперативно-тактической и армейской авиацией Вооруженных сил России за прошедшие сутки поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены более 230 украинских националистов