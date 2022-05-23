Симферополь, 23 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 11 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 23 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 22 мая, сообщалось о 13 госпитализированных крымчанах с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки у 47 человек подтверждено заражение коронавирусом, это на четыре случая больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 53 крымчанина, скончался один пациент.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 182 745 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из общего числа 175 536 человек. Скончались 5 275 пациентов.