Москва, , 11:18 — REGNUM Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об ответственности России за развивающийся глобальный продовольственный кризис не выдерживают критики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Михаэль Свертс. Раздача еды голодающим. 1649

«Скорее следует их воспринимать как очередной элемент политического шантажа и ведущейся информационной войны против России в целях добиться каких-либо экономических и геополитических уступок, а также в качестве попытки снять с себя и руководителей других западных стран ответственность за собственные ошибки, — сказал Мастеров. — Продовольственный кризис следует рассматривать в тесной взаимосвязи с топливно-энергетическим кризисом, а также многочисленными перебоями в работе глобальной цепочке поставок, предпосылки для которых начали складываться еще в предыдущие годы, задолго до нынешнего кризиса вокруг Украины».

По его словам, не лишним будет вспомнить и активное развитие так называемой «зеленой» энергетики, а также пандемию, которая создала серьезные шоки для мировой экономики — сначала в связи с масштабными ограничениями, а затем в связи с их снятием, — что вызвало резкий скачок спроса и цен на энергоресурсы.

«А дорогостоящая «зеленая» энергетика лишь усугубила соответствующие тенденции, — сказал Мастеров. — В этом контексте попытки связать развивающийся сейчас продовольственный кризис только с украинским кризисом выглядят как очередной элемент психологического давления на военно-политическое руководство нашей страны и российское общество в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Светлана Демидова заявила, что риски глобального кризиса продовольствия очень высоки и связываются с разрывом цепочек поставок, дефицитом удобрений, срывом посевной и природными аномалиями.

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