Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 23 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии восстановлена связь с группой спасателей, отправившихся на эвакуацию пострадавших туристов. В настоящее время поисково-спасательные работы на горе Эльбрус продолжаются, сообщили 23 мая в пресс-службе регионального управления МЧС. Они осложнены из-за неблагоприятных погодных условий.

Альпинисты в горах

«Продолжаются поисково-спасательные работы по спуску четверых граждан РФ, попросивших о помощи. В поисково-спасательных работах задействованы спасатели МЧС России в количестве 11 человек. Из-за ухудшения погодных условий (шквалистый ветер, пурга, температура до — 30 градусов) 11 спасателей и четверо туристов не могут спуститься вниз», — говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили, что 22 мая четверо туристов, находившихся на восточной вершине Эльбруса, запросили помощь спасателей. Самостоятельно они не могли спуститься вниз. Им на помощь выдвинулись 11 спасателей МЧС. Однако из-за непогоды спасательные работы не были завершены до ночи.

Предположительно группа сотрудников МЧС с туристами заночевала хижине на высоте около 5300 метров. Однако из-за отсутствия связи с ними им на помощь с утра 23 мая направилась еще одна группа в количестве 14 человек.