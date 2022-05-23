Москва, 23 мая, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Центробанк России опроверг публикации в СМИ о том, что регулятор возобновил скупку иностранной валюты на бирже. Об этом 23 мая сообщает РИА Новости.

Goverment.ru Банк России

Ранее газета «Ведомости» сообщила о возобновлении закупок иностранной валюты Банком России для того, чтобы удержать рубль от неконтролируемого укрепления. Издание ссылалось на источники, близкие к правительству и ЦБ. Согласно публикации, регулятор действовал через посредников и скупал выручку российских экспортёров.

В Банке России опровергли эту информацию.

Отметим, торги на Мосбирже утром 23 мая начались с очередного укрепления курса рубля к доллару и евро.