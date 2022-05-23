Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Передано в суд уголовное дело в отношении злоумышленника, который по мотивам ревности облил несовершеннолетнюю девушку и ее молодого спутника серной кислотой на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Об этом сообщили 23 мая в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 10 декабря 2021 года 24-летний Даниил Кот вылил на 16-летнюю девушку и ее 18-летнего спутника серную кислоту. Молодой человек получил легкие травмы, а у девушки диагностировали химический ожог лица, волосистой части головы, шеи, туловища, верхних конечностей, а также химический ожог роговиц глаз. Она была помещена в реанимацию.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), а нападавшего заключили под стражу.

«Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Даниила Кота, — рассказали в ОПС. — Материалы дела переданы судье».