Париж, 23 мая, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Команда нового главы правительства Франции впервые встретится в Елисейском дворце в Париже, передает BFM TV.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний Франции

На первом собрании новое правительство Франции вынесет на обсуждение основные моменты предвыборной программы Эммануэля Макрона: образование, здравоохранение, экологический переход, а также борьба с инфляцией.

«Первый текст, рассмотренный новым национальным собранием, будет посвящен покупательной способности», — подтвердила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший посол Франции в Лондоне Катрин Колонна прибывает в министерство иностранных дел, охваченное беспокойством из-за реформы, предусматривающей упразднение дипломатического корпуса к 2023 году.