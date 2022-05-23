Астана, 23 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Три дополнительных пассажирских поезда будут ходить из Казахстана в Россию с июня, сообщает 23 мая пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги».

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд Казахстана. Железная дорога

В компании отметили, что с 3 июня по пятницам и по вторникам из Караганды будет снова ходить поезд до Омска. Из Омска в Караганду состав будет ходить с 4 июня по субботам и по средам, это поезд №145/146.

«Поезд №113/114 сообщением Алматы-2 — Казань отправлением из Алматы с 6 июня по понедельникам. Обратно из Казани в Алматы он начнет курсировать с 9 июня по четвергам», — указано в заявлении.

Также с 8 июня по 30 июля будет курсировать поезд №83/84 по маршруту Караганда — Москва до станции Самара. Ходить он будет по чётным числам.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Казахстан и Россия прекратили железнодорожное сообщение из-за карантинных ограничений. С 20 апреля 2022 года возобновилось сообщение по маршруту Атырау — Астрахань.

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