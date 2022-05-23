Москва, 23 мая, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией Вооруженных сил России за прошедшие сутки поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены более 230 украинских националистов, заявил 23 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 39 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Красный Лиман Луганской Народной Республики», — сказал он на брифинге.

По его словам, всего в результате ударов авиации уничтожены более 230 националистов, выведены из строя 33 единицы украинской военной техники.