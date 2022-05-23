Симферополь, , 11:10 — REGNUM Особый противопожарный режим введён на территории Республики Крым, сообщили в пресс-службе правительства региона 23 мая.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Особый противопожарный режим ввели приказом МЧС Республики Крым с 00:00 часов 20 мая 2022 года в связи с прогнозируемым установлением Ⅳ и Ⅴ классов пожарной опасности.

«Мера будет способствовать предотвращению возможных пожаров, созданию условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, а также повышению уровня пожарной безопасности в республике», — уточнили в ведомстве.

На период действия особого противопожарного режима запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий.