Донецк, , 11:10 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 123 мирных жителя, включая четырех детей. Об этом 23 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Свеча Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 09:30 23.05.22 за 96 дней эскалации погибли 123 мирных жителя, в том числе четверо детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 558 мирных жителей, включая 45 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины были уничтожены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов киевских боевиков.