Москва, , 11:09 — REGNUM Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Малин в Житомирской области, по которой перебрасывается вооружение и идут составы с поставленным Западом оружием. В результате военная техника была уничтожена. Об этом 23 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Военная техника ВСУ Mil.gov.ua

Он уточнил, что по этому району были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности морского базирования.

«В районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — добавил Конашенков.

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Как сообщало иа, ранее в Минобороны России заявили, что российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также за сутки 21 мая уничтожен 41 пункт управления ВСУ, 76 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», и украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.

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