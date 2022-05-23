Москва, 23 мая 2022, 11:09 — REGNUM Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции Малин в Житомирской области, по которой перебрасывается вооружение и идут составы с поставленным Западом оружием. В результате военная техника была уничтожена. Об этом 23 мая в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что по этому району были нанесены удары высокоточными ракетами большой дальности морского базирования.
«В районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — добавил Конашенков.
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Как сообщало иа, ранее в Минобороны России заявили, что российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 583 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Также за сутки 21 мая уничтожен 41 пункт управления ВСУ, 76 артиллерийских и миномётных подразделений на огневых позициях, в том числе три батареи РСЗО «Град», и украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области.
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