Москва, , 11:08 — REGNUM За прошедшие сутки российскими высокоточными ракетами воздушного базирования в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины были уничтожены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север», 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов киевских боевиков. Об этом 23 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также в районе населенного пункта Бахмут ДНР был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» украинских националистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооруженные украинские формирования обстреляли из минометов населенный пункт Гольмовский в ДНР.