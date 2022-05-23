Москва, , 11:07 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Российская Федерация призвала ограничить экспорт зерна и ввести квоты и пошлины на экспорт в третьи страны. Просьба от российской делегации прозвучала на заседании ЕАЭС 20 мая.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Россия опасается, что её зерно на мировом рынке в обход ограничений на продажу за границу. Сейчас тонна сибирской пшеницы торгуется в среднем по 18 тыс. руб., а средняя цена казахстанской на 5 тыс. руб. При такой ценовой разнице в Казахстане не установлены вывозные пошлины.

По мнению экспертов, Казахстан выступит против российской инициативы. При этом Белоруссия запретила экспорт пшеницы, Армения и Киргизия разрабатывают документы о введении пошлин и квот. Срок введенных Россией ограничений на поставки зерна в ЕАЭС окончится 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, решение властей Индии запретить экспорт пшеницы может усилить пессимистические настроения в других странах-экспортерах.

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