Кемерово, 23 мая, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Кемеровской области в настоящее время на полях работает 7301 единица техники. При благоприятных метеорологических условиях посевная кампания будет завершена в первой декаде июня. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трактор вспахивает поле (урожай, посевная)

«К посевной в этом году наши аграрии приступили на семь, а где-то и на десять дней раньше, этому способствовали погодные условия, — уточнил Цивилёв в своём телеграм-канале. — Сейчас важно не потерять темпы и засеять все запланированные земли сельхозназначения, чтобы обеспечить регион своей продукцией и не зависеть от поставок из-за рубежа».

По данным минсельхоза области, на 23 мая яровой сев выполнен на площади 584,9 тыс. га — 74,6%. Для сравнения, на ту же дату 2021 года сев был произведён на площади 457,3 тыс. га. Темпы сева превышают прошлогодние показатели на 10%.