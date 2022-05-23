Вашингтон, , 11:06 — REGNUM У актёра Криса Пратта и его супруги Кэтерин Шварценеггер родился второй ребёнок. Об этом артист сообщил 23 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Крис Пратт в роли Оуэн Грэди Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США

По словам Пратта, их вторая дочь родилась ещё 21 мая 2022 года. Пара назвала девочку Элоизой Кристиной Шварценеггер Пратт.

ИА REGNUM напоминает, что для Криса Пратта ребёнок стал третьим. У актёра есть сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис.

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