Вашингтон, 23 мая 2022, 11:06 — REGNUM У актёра Криса Пратта и его супруги Кэтерин Шварценеггер родился второй ребёнок. Об этом артист сообщил 23 мая в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По словам Пратта, их вторая дочь родилась ещё 21 мая 2022 года. Пара назвала девочку Элоизой Кристиной Шварценеггер Пратт.
ИА REGNUM напоминает, что для Криса Пратта ребёнок стал третьим. У актёра есть сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис.
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