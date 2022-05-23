Калуга, , 11:48 — REGNUM В Калужской области мошенники стали выманивать деньги у граждан под предлогом их сохранения от санкций, наложенные на банки. Основным инструментом хищения денег остаются телефонные звонки. Об этом 23 мая сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Телефонные мошенники Prokuror-kaluga.ru

В последнее время мошенники звонят людям под видом сотрудников банка и сообщают о дефиците как наличных рублей, так и валюты. Под этим предлогом злоумышленники предлагают гражданам перевести деньги с карты или банковского счета на некий «специальный счет» или «безопасный счет», с которого впоследствии человек якобы сможет беспрепятственно снять средства. Для открытия такого счета звонящие запрашивают у людей финансовые данные — номер карты, включая трехзначный код на её обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка. Узнав эти сведения, аферисты получают доступ к чужому счёту и переводят средства с него на мошеннические счета. Другой «санкционной» легендой у злоумышленников стало предложение оформить международную карту, по которой якобы можно будет оплачивать покупки за границей. Для получения виртуальной карты, за плату жулики предлагают открыть счет в иностранном банке и направляют граждан на так называемый «фишинговый» сайт в интернете.

«Для того, чтобы своевременно рассказывать людям о новых сценариях, которые используют мошенники для кражи денег у граждан, Банк России открыл новый раздел « Противодействие мошенническим практикам », где помимо мошеннических схем представлены рекомендации, как им противодействовать», — отметила Ирина Карлаш.

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