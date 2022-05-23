Сантьяго-де-Компостела, Испания, 23 мая, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Глава правительства автономного сообщества Галисия Альфонсо Руэда избран новым лидером регионального отделения «Народной партии». Об этом пишет агентство EFE.

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Руэда получил 97,2% голосов делегатов, участвовавших в съезде, который партия провела в Понтеведре.

Ранее глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо также возглавила отделение «Народной партии» в своём регионе.